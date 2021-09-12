NI рассказало о преимуществах российского Су-75 Checkmate

Обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest написал, что оснащение и конкурентоспособная стоимость нового легкого тактического истребителя Су-75 Checkmate позволит ему обойти самолеты зарубежных производителей.

По словам автора, российский истребитель-невидимка может разгоняться до 1900 км в час, а его боевой радиус составляет 3 тысячи км.

Он обратил внимание, что на Су-75 Checkmate установлен двигатель «второго этапа» (Изделие 30). Также самолет оснащен современной стеклянной кабиной, планировка которой схожа с той, что у истребителя Су-57, указал журналист.

Также специалист отметил грузоподъемность самолета в более чем семь тонн и способность переносить универсальное вооружение. Речь идет о ракетах средней и малой дальности РВВ-МД и РВВ-СД, ракетах класса «воздух-земля» из семейства «Гром», большом количестве управляемых и неуправляемых бомб и многом другом, уточнил он.

Отмечается, что при минимальной стоимости в $25-30 млн Су-75 Checkmate является конкурентом шведского многоцелевого истребителя Saab JAS-39 Gripen и французского самолета Dassault Rafale.

Ранее в США сравнили российский самолет Су-75 Checkmate и американский истребитель F-35.

Истребитель Checkmate («Шах и мат») — был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.