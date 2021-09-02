Военные США, ломающие военную технику перед уходом из Афганистана, попали на видео

Военнослужащий ВС США Майкл Марклэнд, который служил в составе войск Соединенных Штатов в Афганистане, опубликовал в социальных сетях видео того, как американские военные выводили из строя военную технику и оборудование перед уходом из Афганистана.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы (организация запрещена в России) отпраздновали вывод иностранных войск из страны выстрелами в воздух.

Новый опрос Pew Research Center показал, что почти 70% американцев оказались недовольны итогами пребывания США в Афганистане. По данным социологов, только 26% считают, что администрация президента Джо Байдена должным образом отреагировала на критическую ситуацию в Афганистане, возникшую после того, как боевики радикального движения «Талибан» объявили о захвате власти в стране.