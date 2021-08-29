Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Для Юга США «Ида» может стать сильнейшим ураганом за последние 170... 02:24
Макеева обратилась к своим поклонникам с мольбой о помощи 02:19
Карпин дал совет игрокам сборной России 02:18
Тренер «Ювентуса» — после поражения от «Эмполи»: не время... 02:07
Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО к вечеру 1 сентября 01:56
Кубинские власти оценили ущерб от урагана «Ида» 01:53
Карпин — о запрете сахара в сборной России: может, до меня игроки и... 01:48
Великобритания и Франция представят в СБ ООН проект резолюции о зоне... 01:39
МИД Великобритании пригрозил талибам* санкциями 01:22
Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски: с красно-белыми что-то не так 01:21

Последние британские военные покинули Афганистан

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
AP

Самолет с последними военнослужащими британской армии, вылетел из кабульского аэропорта. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

«Спасибо всем, кто храбро нес службу, работая под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу объявил о завершении операции по эвакуации из страны гражданских лиц, военнослужащих и помогавших в течение нескольких лет афганцев. По его словам, с 13 августа было вывезено около 15 000 гражданских лиц и 1000 военнослужащих.

До этого сообщалось, что британское минобороны поможет афганцам инструкцией по бегству из страны.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Тысячи людей укрылись в аэропорту столицы страны Кабула, пытаясь выбраться из страны.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»
Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить
США приступили к выводу военных из кабульского аэропорта
В Пентагоне заявили о начале эвакуации последних солдат из аэропорта Кабула
Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре
Какие изменения в законах вступят в силу с 1 сентября
Шойгу заявил, что талибы* вооружены лучше, чем украинская армия
Байден предупредил о возможной атаке на аэпорорт Кабула в ближайшие сутки
Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкессии
МИД Великобритании пригрозил талибам* санкциями
Новости и материалы
Для Юга США «Ида» может стать сильнейшим ураганом за последние 170 лет
Макеева обратилась к своим поклонникам с мольбой о помощи
Карпин дал совет игрокам сборной России
Тренер «Ювентуса» — после поражения от «Эмполи»: не время думать о Роналду
Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО к вечеру 1 сентября
Кубинские власти оценили ущерб от урагана «Ида»
Карпин — о запрете сахара в сборной России: может, до меня игроки и водку пили
Великобритания и Франция представят в СБ ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле
Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски: с красно-белыми что-то не так
СМИ: талибы* запретили афганским фермерам выращивать опиумный мак
Названа предварительная причина смерти вратаря Шишмарева
Премьера Великобритании поймали на небезопасном использовании личного телефона
Из-за урагана Ида практически остановилась добыча нефти в Мексиканском заливе
В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием грузовика и еще семи автомобилей
Футболист «Балтики» поделился подробностями о смерти вратаря Шишмарева
Посол заявил об еще 200 россиянах, запросивших эвакуацию из Афганистана
Карпин отреагировал на новость о том, что Жиркова попросили не появляться на базе сборной
«Ювентус» в первом матче без Роналду уступил с минимальным счетом дебютанту Серии А
Все новости
«Я буду клоуном вместо Дзюбы»: Карпин рассказал о подготовке сборной к ближайшим играм
Карпин объяснил, как отсутствие Дзюбы повлияет на сборную России
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
Процент доверия: когда вклады снова станут привлекательными
Эксперты оценили перспективы роста ставок по банковским депозитам
Трагедия повторилась спустя 20 лет: вратарь погиб на поле после столкновения
28 августа 2001 после матча «Анжи» — ЦСКА погиб вратарь Сергей Перхун
«Прошу отнестись с пониманием»: министр рассказал о начале учебного года
С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Умер актер Роман Громадский
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
«Не боюсь, что обо мне подумают»
Мусульманка рассказала, как должна одеваться женщина
«Двойка» или «незачет»: музыка, ИЗО и физкультура оказались «особенными»
Родителям напомнили о возможности менять систему оценок в школах
Солнечная активность угрожает Земле магнитными бурями
Центр прогноза космической погоды сообщил о серии солнечных вспышек
Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса
В Минздраве полагают, что ученики находятся в группе риска из-за новых штаммов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях