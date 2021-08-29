Последние британские военные покинули Афганистан

Самолет с последними военнослужащими британской армии, вылетел из кабульского аэропорта. Об этом в Twitter сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

«Спасибо всем, кто храбро нес службу, работая под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы безопасно эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу объявил о завершении операции по эвакуации из страны гражданских лиц, военнослужащих и помогавших в течение нескольких лет афганцев. По его словам, с 13 августа было вывезено около 15 000 гражданских лиц и 1000 военнослужащих.

До этого сообщалось, что британское минобороны поможет афганцам инструкцией по бегству из страны.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Тысячи людей укрылись в аэропорту столицы страны Кабула, пытаясь выбраться из страны.