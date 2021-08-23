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Пентагон отчитался о ходе эвакуации из Кабула

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Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что с конца июля из аэропорта Кабула было эвакуировано 42 тыс. человек.

На данный момент США задействовали для эвакуации из Афганистана 18 самолетов шести американских коммерческих авиакомпаний, уточнил официальный представитель американского министерства обороны в ходе пресс-конференции.

«Пентагон сосредоточен на том, чтобы завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа, несмотря на призывы продлить ее», — подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что США решили изменить правила допуска в аэропорт Кабула в Афганистане. Теперь оттуда смогут улететь только американцы, обладатели грин-карт и граждане стран НАТО. Новое правило вступает в силу с понедельника, 23 августа.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

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