На форуме «Армия-2021» состоится чемпионат по робототехнике

Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов во время предстоящего военно-технического форума «Армия-2021». Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«25-26 августа в рамках форума состоится чемпионат по управлению БПЛА и робототехническими комплексами», — заявил он.

По словам Шойгу, в рамках мероприятия планируется продемонстрировать также роботов для разминирования, тушения пожаров, для работы в опасных средах и роботов-разведчиков.

Глава Минобороны уточнил, что в рамках форума будет представлено более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, которые выставят порядка полутора тысяч предприятий, 12 из которых иностранные.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее Шойгу рассказал, что на форум «Армия-2021» планируют приехать представители от 81 страны.