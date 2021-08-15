Байден раскрыл, почему войска США не останутся в Афганистане

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска не останутся в Афганистане воевать против «Талибана (организация запрещена в России)», так как в этом нет смысла, если не будут сражаться вооруженные силы Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.

«Еще год или еще пять лет военного присутствия не изменят ситуацию, если афганские военные не могут или не станут удерживать свою собственную страну», — указано в заявлении Байдена.

По словам президента Соединенных Штатов, он не приемлет участия американских военнослужащих в гражданском конфликте в другой стране.

Ранее Великобритания отказалась от дипломатического присутствия в Афганистане.

Кроме того, движение «Талибан» захватило крупнейший город в северном Афганистане Мазари-Шариф.

До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».