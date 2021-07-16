Секретные характеристики британского танка выложили на геймерском форуме

Пользователь разместил в сети секретный документ, касающийся британского танка Challenger 2, чтобы повысить точность конструкции в боевой игре War Thunder, сообщил UK Defence Journal.

Отмечается, что пользователь, идентифицировавший себя как «командир Challenger 2», опубликовал отдельные отрывки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), чтобы показать разработчикам игр, что они «неправильно смоделировали его».

Предположительно, на выдержках из документа был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования» и стояла печать «рассекречен», а некоторые отрывки текста были затемнены

Сообщается, что разработчики отказались иметь дело с «явно все еще секретными документами» — на форуме заявили, что у них имеется письменное подтверждение от Министерства обороны о засекреченности этих данных.

«Продолжая его распространение, вы нарушаете Закон о государственной тайне, как указано в предупреждении на обложке документа, это может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет в случае судебного преследования», — уточнил модератор.

Challenger 2 — основной боевой танк британской армии, принятый на вооружение в конце 1990-х годов.

В мае стало известно, что Великобритания примет на вооружение новейший танк Challenger 3.