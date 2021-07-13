На МАКС-2021 представят новейший российский военный самолет

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) продемонстрирует публике принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

В корпорации подчеркнули, что Россия является одной из немногих стран, которая обладает технологиями полного цикла для создания перспективных авиационных комплексов, а также РФ — признанный «законодатель мод» в области боевых самолетов.

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — сказали в Ростехе.

Ростех также зарегистрировал официальную интернет-страницу проекта, где в полночь начался обратный отсчет до премьеры новейшего самолета — 20 июля.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее сообщалось, что «Ростех» обещает подготовить новый легкий танк к производству в 2022 году.