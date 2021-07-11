СМИ: военные США попали под обстрел в Сирии

Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Данных о пострадавших или о нанесенном в результате инцидента ущерба пока нет.

«Атака произошла в Коноко, Сирия», — рассказал анонимный источник агентства.

В конце июня был обстрелян район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор: разорвалось не менее восьми снарядов.

До этого стало известно, что ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).

Вследствие удара Военно-воздушных сил (ВВС) США была уничтожена база для запуска беспилотников в Ираке, принадлежавшая проиранским группировкам ополченцев. Они использовали ее для операций дронов против американских военных.