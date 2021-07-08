Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтикой

В Минобороны заявили, что российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения самолета-разведчика «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтийским морем, так как средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к границам страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что самолет ВВС Франции не нарушил российских границ.

Ранее в Минобороны России заявили, что два российских самолета Су-24 не нарушали международных норм и границ других стран при полете над Балтикой.

Пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на базе НАТО в Литве была прервана из-за обнаруженного над Балтийским морем неопознанного российского воздушного судна.