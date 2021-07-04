Британцы возмутились Daily Express, перепутавшей штурмовик ВВС США с российским истребителем Су-27

Британское издание Daily Express опубликовало статью о тренировках российского флота в Черном море. Однако в материале перепутали фотографии. Журналисты сопроводили текст фотографией американского штурмовика F/A-18 Hornet вместо российского истребителя Су-27.

В публикации эти тренировки назвали «подготовкой к войне». Вместе с тем Королевские военно-воздушные силы Великобритании принимают участие в масштабных маневрах Sea Breeze в северо-западной части Черного моря совместно с партнерами по НАТО.

Многие читатели таблоида возмутились, почему журналисты не перепроверили снимки. Некоторые из них обвинили СМИ и правительство в двойных стандартах, а также порекомендовали авторам публикации изучить литературу о военных самолетах.

«Все страны имеют программы по подготовке своих войск, они делают это постоянно. Предполагать, что Россия готовилась к войне только потому, что мы проплыли через Черное море, наивно и глупо», — написал пользователь Truebrit.

Комментатор с ником RanTheMan считает, что СМИ «чересчур ополчились» на Россию и президента РФ Владимира Путина.

Другие пользователи раскритиковали британское правительство.

«Британия в безопасности. Не уверен, что Россия захочет вторгнуться к нам, чтобы оплатить все расходы по социальному обеспечению, связанные с уходом за миллионами иммигрантов», — иронично отметил Yetti.

Комментатор Daxthedog же выразил мнение, что Россия «просто хочет, чтобы ее оставили в покое».

«Но если вы хотите попробовать потянуть медведя за хвост, тогда ждите последствий», — написал он.

Ранее сообщалось, что американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США «Росс», заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море.

Позже в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пояснили, что в тренировочных полетах поучаствовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отрабатывали нанесение ракетных и бомбовых ударов.