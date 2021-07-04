Губернатор Южной Дакоты на частные деньги отправила отряд Нацгвардии на границу с Мексикой

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, которая рассматривается как потенциальный кандидат в президенты США от республиканцев в 2024 году, на деньги миллиардера Уиллиса Джонсона из Теннесси снарядила и отправила местный отряд Национальной Гвардии на «защиту» от мигрантов границы с Мексикой, сообщает The New York Times.

В Техас, на границу с Мексикой было отправлены 50 бойцов из более чем 3000 контингента южно-дакотской Нацгвардии. В отличие от других губернаторов-республиканцев, Ноэм воспользовалась деньгами частного лица — миллиардера Уиллиса Джонсона.

По словам губернатора Ноэм, прежде чем отправить нацгвардейцев в Техас, она провела консультации с юристами, однако многие в Южной Дакоте выступили с критикой действий Ноэм.

«Я понятия не имею, законно ли это. Лично я сомневаюсь в этом». — заявил Роджер Теллингхейсен, республиканец и экс-генпрокурор Южной Дакоты.

Другие юристы обвинили Ноэм в неэтичности использования частных средств для финансирования подразделения внутренних войск, а также в отмывании денег.

Национальная гвардия в США выполняет роль внутренних войск и подчиняется равно как губернатору, так и федеральному правительству. Губернатор имеет возможность отправлять Нацгвардию для участия в боевых действиях или охране границ. Нацгвардия Южной Дакоты уже принимала участие в войнах на Ближнем Востоке, а до этого — в Панаме, Карибском бассейне и даже двух Мировых войнах.