Песков рассказал о возможности ударов по кораблям НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что несмотря на готовность Владимира Путина сделать все возможное для безопасности России, о плохих сценариях лучше не говорить.

«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях, иногда слова материализуются, не дай Бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможном ударе по кораблям НАТО.

Песков отметил, что Россия прекрасно осознает подоплеку инцидента с британским эсминцем Defender и считает его провокацией.

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — резюмировал Песков.

Ранее в Минобороны прокомментировали инцидент с голландским фрегатом у Керченского пролива.

Британский эсминец Defender 23 июня пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря РФ.