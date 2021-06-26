Американский эсминец USS Ross вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море, где присоединится к морской части многонациональных военных учений Sea Breeze – 2021, сообщает Шестой флот Военно-морских сил США.

«Сценарий предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проведения различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе», – говорится в сообщении.

Силы и средства российского Черноморского флота контролируют действия американского эсминца, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальном центре управления обороной России.

Ранее сообщалось, что USS Ross направляется в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях.

ВМС США официально объявили об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с Украиной, в которых будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Посольство России в Соединенных Штатах выступило с призывом отказаться от проведения учений Sea Breeze — 2021.