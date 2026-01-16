Размер шрифта
Россиян предупредили о главной ошибке после 60 лет, из-за которой можно потерять зрение

Врач Агеев: откладывание замены хрусталика при катаракте может привести к слепоте
После 60 лет помутнение хрусталика в той или иной степени наблюдается практически у каждого. При этом многие пациенты продолжают допускать одну и ту же ошибку – принципиально отказываются от хирургического лечения и ждут «дозревания» катаракты. Такая тактика может привести к потере зрения, объяснил «Газете.Ru» офтальмолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Владимир Агеев.

Катаракта – одно из самых распространенных заболеваний глаз, с которым рано или поздно сталкивается абсолютное большинство. Это часть естественного процесса старения: с годами хрусталик постепенно теряет прозрачность, клетки его тканей уплотняются, а изображение перед глазами становится все более размытым.

«Такой подход часто практиковали в прошлом, когда замена хрусталика была связана с серьезными рисками и считалась крайней мерой. Однако с тех пор в медицине многое изменилось: технологии стали безопаснее, а оборудование – более совершенным. Современная катарактальная хирургия использует метод факоэмульсификации: хрусталик размягчают при помощи ультразвука, аккуратно удаляют через микроскопический разрез и устанавливают на его место искусственную интраокулярную линзу. Вмешательство проходит под местной анестезией и не требует длительной реабилитации», – рассказал врач.

По словам офтальмолога, процесс развития катаракты необратим и в любом случае будет продолжать прогрессировать. Более того, чем более плотным окажется хрусталик к моменту операции, тем тяжелее в дальнейшем может оказаться процесс восстановления.

«Кроме того, на поздних стадиях заболевания возрастает риск осложнений. В том числе – вторичной глаукомы, что уже чревато необратимой потерей зрения. Да и просто в обычной жизни запущенная катаракта доставляет массу неудобств: человек начинает хуже различать очертания предметов, становится сложно читать, водить машину или работать за компьютером», – заметил врач.

Конечно, это не значит, что менять хрусталик нужно уже при первых симптомах катаракты, тем более если острота зрения в порядке. На этом этапе достаточно регулярно отслеживать состояние хрусталика и хотя бы 1–2 раза в год посещать офтальмолога. Оптимальным временем для проведения операции считается состояние, когда первые изменения в зрении уже дают о себе знать, но хрусталик еще сохраняет прозрачность, а его ткани не слишком уплотнились.

