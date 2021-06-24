В МИД заявили, что террористы могут маскировать использование биооружия под вспышки инфекций

Террористы могут использовать биологическое оружие, маскируя их применение под вспышки инфекций среди людей животных или растений. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Он подчеркнул, что нельзя сбрасывать со счетов увеличивающуюся угрозу применения террористами биологических агентов в качестве оружия.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что террористы вербуют молодежь в соцсетях и в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов. Он призвал усовершенствовать российское законодательство, направленное на ограждение молодежи от влияния идеологии насилия.

До этого в Минобороны РФ заявили, что боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий «Джебхат ан-Нусры») готовят инсценировку «химической атаки» в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить сирийскую армию в применении отравляющих веществ против мирного населения.