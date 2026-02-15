В Подмосковье наледь рухнула на голову девушке

112: в Ивантеевке кусок льда с крыши магазина упал на девушку

В Ивантеевке кусок льда сорвался с крыши и попал в голову проходившей мимо девушке. Момент происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 14 февраля. На видео видно, как наледь откалывается от крыши здания, отскакивает от окна и летит в сторону прохожей.

По словам местных жителей, снег и лед регулярно сходят с крыши этого дома. Кроме того, они утверждают, что козырьки у входов в магазины выглядят ненадежными.

До этого в Москве мужчина получил несовместимые с жизнью травмы после того, как на него упал снег с крыши частного дома. Инцидент произошел в садовом товариществе в районе Бекасово, расположенном в Новой Москве. Снежная глыба упала с крыши одноэтажного частного дома на мужчину и задавила его.

Еще один подобный инцидент произошел в Нижнем Новгороде, где ледяная глыба рухнула на мать с ребенком. Пострадавших доставили в больницу, чтобы они находились под присмотром врачей. Сообщается, что женщина отказалась от госпитализации. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в ХМАО пятеро детей оказались под горой снега, сошедшей с крыши.