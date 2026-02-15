Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал выступления политиков на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о «психических расстройствах», фобиях и признаках слабости.

«Просроченный обмылок Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени», — заявил он.

По его оценке, подобная риторика свидетельствует о слабости.

Спикер добавил, что заявления ряда европейских лидеров показывают, что к ним приходит осознание утраты влияния на политические процессы. Он отметил, что в политике признать ошибки способны только сильные, тогда как слабые, по его оценке, пытаются оправдать ранее принятые решения.

Отдельно Володин остановился на высказываниях президента Финляндии Александра Стубба, заявив, что их можно расценивать как попытку объяснить гражданам вступление страны в НАТО. Он также высказал мнение, что Финляндия после этого столкнулась с серьезными проблемами.

В завершение Володин заявил, что, по его мнению, ряд действующих политиков в ближайшее время могут лишиться своих постов.

Ранее депутаты Госдумы критиковали европейских политиков за отрицание реальности конфликта на Украине.