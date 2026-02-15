Размер шрифта
В президентском совете по религии оценили закон о запрете молельных комнат в подъездах

Философ Козырев: появление несанкционированных молельных комнат приводит к конфликтам
StockLab/Shutterstock/FOTODOM

Член Совета при президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями, и.о. декана философского факультета МГУ Александр Козырев в разговоре с «Газетой.Ru» оценил закон о запрете молельных комнат в многоквартирных домах. По словам эксперта, в многоквартирных домах стали появляться «религиозные клубы» под видом обычных домохозяйств, что может приводить к конфликтам.

«Важно помнить о соблюдении гражданского права человека — права на свободу совести и вероисповедания. Но тем не менее нельзя признать нормальным и соответствующим осуществлению этого законного права проведение под видом богослужений массовых собраний в нелегальных молельных домах или молельных комнатах, иногда возникающих под видом культурных центров или досуговых клубов. Появление таких несанкционированных точек отправления религиозного культа ведет к скоплению людей и нарушению общественного порядка: и на парковках, и на детских площадках, и в других местах общего пользования. И, конечно, это не может не беспокоить жильцов», — отметил он.

По мнению Козырева, законодательство в данной сфере необходимо четко урегулировать и защитить права жильцов многоквартирных домов. Член президентского совета призвал «не путать свободу совести с вседозволенностью».

«Если создание таких незаконных молелен ведет к нарушению законных прав жильцов, наверное, нужно вносить поправки в Жилищный кодекс, а возможно, и в закон о религиозных объединениях. Известно философское определение, что свобода каждого есть условие свободного развития всех, но свобода должна ограничиваться там, где она может помешать, может ограничить свободу других людей. То есть положение дел не может быть таким, что одни граждане или одно какое-то объединение могут чувствовать себя свободнее, чем другие в осуществлении своих прав», — заключил он.

До этого в Госдуму был внесен межфракционный законопроект, который запрещает молельные комнаты в многоквартирных домах. По словам авторов закона, он может изменить правила проведения богослужений в МКД. Документ предлагает урегулировать статус молельных комнат и защитить права жильцов, чьи соседи устраивают религиозные обряды прямо в квартирах.

Ранее верховный муфтий призвал мусульман не делать намаз в публичных местах.
 
