В Германии сочли боевой лазер за €462 млн слишком дорогим для своего флота

Бюджетный комитет парламента (бундестага) Германии не дал подписать уже согласованный контракт стоимостью €462 млн на строительство 65-киловаттного корабельного лазера для защиты от беспилотников, пишет немецкая газета Welt.

Вместо того, чтобы выделить указанную сумму компаниям Rheinmetall и MBDA Germany на создание «демонстрационного устройства», немецкие парламентарии решили «рассмотреть продукцию австралийской компании EOS, которую приобрели ВМС Нидерландов», сообщил источник издания в бундестаге.

По его словам, проблема с Rheinmetall и MBDA Germany заключается в том, что в реализуемый ими проект уже вложены девятизначные суммы, а лазер все еще не введен в эксплуатацию — хотя в условиях проекта было заявлено, что в 2029 году он уже должен будет стоять на кораблях.

При этом австралийская EOS предлагает лазер мощностью 100 кВт за €190 млн, создание выгодной логистической цепочки поставок в Германию и даже возможную локализацию производства на ее территории. Пока правительство ФРГ «не проявляло интереса к этому предложению», отмечает газета.

В статье говорится, что история с корабельным противодронным лазером иллюстрирует «фундаментальную проблему немецких закупок»: до начала российской операции на Украине у Берлина было «мало денег, но много времени», а теперь ситуация изменилась на противоположную, но правительство продолжает отдавать заказы давним партнерам, несмотря на их медлительность и не всегда конкурентное качество продукции.

Испытания лазера от Rheinmetall и MBDA Germany проводилась осенью 2025 года: фрегат Sachsen, на борту которого установили устройство, произвел более сотни стрельб.

