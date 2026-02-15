В Калужской области после атаки БПЛА выявили повреждение больницы

Здание больницы в Калужской области получило повреждения в результате падения обломков сбитого украинского дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Обломки БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru»), подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ (центральной межрайонной больницы. — «Газета.Ru») №3 города Козельск», — говорится в заявлении.

Кроме того, урон был нанесен двум автомобилям, которые стояли рядом с медицинским учреждением.

В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнул Шапша. Он добавил, что сотрудники профильных структур уже начали оценивать причиненный больнице ущерб и ремонтировать здание. Пациентов, палаты которых расположены в поврежденном корпусе, до окончания работ перевели в Сосенскую городскую больницу.

По словам губернатора, всего над территорией Калужской области сбили семь БПЛА. Их перехватили над административным центром региона, а также в Дзержинском и Козельском муниципальных округах.

Ранее в Краснодарском крае при атаке украинских дронов пострадали два человека.