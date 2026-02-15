Размер шрифта
На Украине задержали экс-главу минюста при попытке сбежать из страны

Экс-министр юстиции Украины Галущенко задержан при попытке уехать из страны
Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр энергетики Украины и экс-глава минюста Герман Галущенко задержан при попытке уехать из страны. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Он хотел пересечь границу с Украиной.

Герман Галущенко является одним из фигурантов коррупционного дела, возбужденного в отношении бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича. 11 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у него обыски. В минюсте сообщили, что Галущенко оказывает полное содействие правоохранительным органам.

Спустя несколько дней, 19 ноября, Верховная рада сняла Галущенко с должности министра юстиции Украины. За его отставку проголосовали 323 депутата.

С 17 июля по 19 ноября 2025 года Галущенко был министром юстиции Украины. С 29 апреля 2021 по 17 июля 2025 года занимал пост главы минэнерго Украины. Галущенко имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», награжден орденом Данилы Галицкого.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленский решил «рубить хвосты», пока не нашел компромата на себя.
 
