Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

На Западе удивились одному требованию Сикорского по Украине

Профессор Дизен удивился словам Сикорского о месте Европы за столом переговоров
Yves Herman/Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х удивился требованию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского предоставить Европе место за столом переговоров по Украине.

«Европейцы отказываются разговаривать с Москвой, но при этом требуют, чтобы их усадили за стол переговоров. Возьмите трубку или предоставьте взрослым заниматься дипломатией», — написал Дизен.

До этого Радослав Сикорский выразил сомнения относительно права США играть лидирующую роль в переговорах по Украине, объяснив это сокращением финансового участия Вашингтона в поставках вооружения Киеву. Он подчеркнул, что Европа «расплачивается за эту войну».

В связи с этим министр настаивает на участии Европейского союза в переговорном процессе по Украине, отметив важность результата конфликта для европейского содружества.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!