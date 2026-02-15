На Западе удивились одному требованию Сикорского по Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х удивился требованию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского предоставить Европе место за столом переговоров по Украине.

«Европейцы отказываются разговаривать с Москвой, но при этом требуют, чтобы их усадили за стол переговоров. Возьмите трубку или предоставьте взрослым заниматься дипломатией», — написал Дизен.

До этого Радослав Сикорский выразил сомнения относительно права США играть лидирующую роль в переговорах по Украине, объяснив это сокращением финансового участия Вашингтона в поставках вооружения Киеву. Он подчеркнул, что Европа «расплачивается за эту войну».

В связи с этим министр настаивает на участии Европейского союза в переговорном процессе по Украине, отметив важность результата конфликта для европейского содружества.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.