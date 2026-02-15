Размер шрифта
В Швеции впервые за долгое время пройдут учения по эвакуации гражданских

Sveriges Radio: в Швеции впервые за 60 лет пройдут учения по эвакуации населения
Fredrik Sandberg/Tt/Global Look Press

В Швеции впервые в 1960-х годов пройдут учения по эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что мероприятия запланированы на осень 2026 года на острове Готланд, в них примут участие около 300 добровольцев. Более крупные учения пройдут на севере страны в 2027 году.

«Несколько подобных учений проводились в 1950-х и 1960-х годах, крупнейшее из них - в 1961 в Стокгольме с 30 тысячами участников, но с тех пор их не проводили», — говорится в сообщении.

В январе британский министр обороны Джон Хили на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что страны Северной Европы, входящие в Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК) под руководством Великобритании, проведут учения Lion («Лев») в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе в 2026 году.

ОЭК, созданный в 2014 году под руководством Великобритании, представляет собой региональное оборонное объединение, включающее 10 стран Северной Европы: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию.

Ранее премьер Финляндии назвал Россию «угрозой» для Европы.
 
