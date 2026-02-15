В Челябинске мужчина с ножом напал на храм

Baza: в Челябинске во время службы в храме мужчина с ножом ранил двух женщин

В Челябинске вооруженный ножом мужчина ворвался в храм во время утренней службы — пострадали две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Нападавший ранил сестру-послушницу и одну из прихожанок.

Обеих пострадавших доставили в больницу. Как уточняется, одной женщине наложили повязку, а второй пришлось зашивать рану.

