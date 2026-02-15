Размер шрифта
В Челябинске мужчина с ножом напал на храм

Baza: в Челябинске во время службы в храме мужчина с ножом ранил двух женщин
Telegram-канал «Baza»

В Челябинске вооруженный ножом мужчина ворвался в храм во время утренней службы — пострадали две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Нападавший ранил сестру-послушницу и одну из прихожанок.

Обеих пострадавших доставили в больницу. Как уточняется, одной женщине наложили повязку, а второй пришлось зашивать рану.

До этого житель Ингушетии получил условный срок за нападение с ножом на брата, мужчины поссорились из-за неудачной шутки на свадьбе. Инцидент произошел во время застолья в селе Кантышево. 38-летний мужчина пошутил, что 47-летний брат слишком сильно любит женщин. Хотя другие гости смеялись, старший брат обиделся. После мероприятия он позвал шутника на разговор и в ходе ссоры ударил его ножом в ногу.

На суде обвиняемый заявил, что хотел лишь проучить брата за «длинный язык» и специально целился в ногу, чтобы не причинить серьезного вреда.

Ранее россиянин изрезал ножом мать и сестру.
 
