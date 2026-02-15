Размер шрифта
СМИ сообщили, что одно из подразделений ВСУ переманивает к себе других бойцов с Украины

РИА Новости: подразделение ВСУ переманивает к себе латиноамериканских бойцов
Serhii Korovainyi/Reuters

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Специальная латинская бригада» (СЛБ) переманивает к себе латиноамериканских военных, находящихся на Украине, из-за дефицита личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, вербовщик СЛБ из Перу в соцсетях несколько раз обращался к аудитории с призывом к находящимся на Украине латиноамериканским бойцам ВСУ присоединиться к его подразделению и обещал помочь с оформлением необходимых документов для перевода.

Отмечается, что латиноамериканцев заманивают в ряды ВСУ, обещая большие гонорары и комфортные условия службы. В действительности их используют как «пушечное мясо».

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по местам скопления группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам транспортной инфраструктуры в 147 районах.

По информации военного ведомства, удары были нанесены по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в России сообщили о потере боеспособности подразделения ВСУ, состоящего из зэков.
 
