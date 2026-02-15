Размер шрифта
Зеленский в очередной раз нахамил Орбану

Зеленский: Орбан подталкивает Европу не быть таким, как он, забывшим слово стыд
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану, упомянув его во время получения премии имени Эвальда фон Кляйста на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает «Европейская правда».

Во время церемонии вручения награды Зеленский обратился с благодарностью к союзникам на Западе за поддержку Украины. В перечне он упомянул и некоего Виктора, который, по словам украинского лидера, мотивирует Европу становиться лучше, чтобы не быть на него похожим.

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше, хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», – сказал Зеленский.

Накануне Зеленский также позволил себе комментарии в адрес Орбана. По словам Зеленского, «благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, существуют независимые Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния имеют возможность жить вне диктатуры». Он также иронично заметил, что Орбану «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии».

Ранее Захарова высказалась об оскорблениях Зеленского в адрес Орбана.
 
