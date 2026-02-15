Размер шрифта
Названы самая холодная и самая жаркая точки на Земле

Гидрометцентр: станция «Восток» стала самой морозной точкой на планете
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Российская антарктическая станция «Восток» за прошедшие сутки зарегистрировала самую низкую температуру воздуха на планете — −55,8°C. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, именно «Восток» стал абсолютным лидером по холоду за сутки. При этом еще две позиции в мировом топ-3 самых морозных мест заняли российские территории.

В чукотском селе Илирней столбики термометров опускались до −52°C, а в якутском Оймяконе зафиксировано −48,9°C.

Самым жарким местом на планете за тот же период стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до +42°C. С аналогичным показателем в тройку лидеров по жаре вошел город Бейра в Мозамбике. В аэропорту столицы НигераНиамея — температура достигла +40,7°C.

До этого в Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала зимы. 15 февраля в 9:00 (совпадает с мск) столбики термометров в центре Петербурга показывали -23,5°C. При этом на большей части остальной территории города температура воздуха оказалась ниже -25°C.

Ранее россиян предупредили об опасности зарядки смартфона на морозе.
 
