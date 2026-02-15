Размер шрифта
СМИ заявили, что ЕС столкнулся с проблемами из-за нежелания слушать Путина

DikGazete: Европа столкнулась с проблемами из-за нежелания прислушаться к Путину
Александр Казаков/РИА Новости

Страны Европы столкнулись с проблемами из-за нежелания прислушиваться к президенту РФ Владимиру Путину в 2007 году во время Мюнхенской конференции. Об этом пишет турецкая газета dilkGazete.

«Сигналы Путина, которые не были восприняты всерьез в 2007 году, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это — запоздалые отголоски предупреждений, которые прозвучали в Мюнхене», — пишут авторы публикации.

В Мюнхенской речи Путин раскритиковал идею однополярного мироустройства, выступив против планов расширения НАТО и размещения объектов американской противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе.

Тогда европейские страны не стали прислушиваться к российскому президенту и отказались создавать единую архитектуру безопасности, включающую Россию. Теперь ЕС вынужден мириться с последствиями своей недальновидности.

В декабре 2025 года лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная на конференции в 2007 году, была пророческой.

Ранее в Госдуме рассказали, от чего зависит возобновление диалога России с Европой.
 
