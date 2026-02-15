«Это было бы смешно»: мать Гуменника о судействе на Олимпиаде

Мать фигуриста Гуменника: судей обсуждать не могу, это было бы смешно

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, заявила, что не будет обсуждать судейскую работу на зимних Олимпийских играх — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Судей я обсуждать точно не могу — это было бы даже смешно. Представляете: я врач, и вы бы позвонили моему пациенту, чтобы обсудить мою работу. Поэтому, что касается судей, надо точно обращаться к специалистам», — отметила она.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, из которых только двое фигуристов — Гуменник и Аделия Петросян, которой еще предстоит выступить.

