Автор песни про Буратино отсудил три миллиона с организаторов детского утренника

Композитор Алексей Рыбников оформил авторские права на песню «Буратино» из телефильма «Приключения Буратино» и отсудил 3 млн рублей с организаторов одного из новогодних утренников за использование композиции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, в 2023 и 2024 годах ООО «Центр развития культуры» организовал в ТРК «Меридиан» утренник для малышей. В рекламной афише на сайте компании крутился известный трек про Буратино. Представлявшие композитора Рыбникова юристы обратились в суд с требованием взыскать с организаторов мероприятия 14 млн рублей. В итоге суд принял сторону истца и обязал выплатить 3 млн рублей правообладателю за нарушение авторских прав.

До этого Мосгорсуд удовлетворил иск Рыбникова и наложил запрет на скачивание и распространение песни «Буратино» и других композиций автора через приложение Apple Music. Под запрет якобы попали 247 композиций из разных советских фильмов, написанных Рыбниковым.

Позже композитор сообщил, что подписал мировое соглашение с Apple. Рыбников уточнил, что теперь правами управляет Первое музыкальное издательство, которое упорядочивает использование прав на его музыку.

Ранее автор песни «Буратино» опроверг запрет на прослушивание композиции в Apple Music.