Стали известны итоги протеста сборной Финляндии на Олимпиаде против Клебо

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась рассматривать апелляцию сборной Финляндии на итоги мужского классического спринта на Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной отказа стало нарушение регламентных сроков.

Победу в этой гонке одержал представитель Норвегии Йоханнес Клебо.

В протесте финской стороны указывалось, что норвежской команде было разрешено проносить в зону сервиса смазочное масло, что запрещено официальными инструкциями для всех команд, другие команды не имели такой возможности. Также сборная США принесла запрещенную жидкость в зону обслуживания.

Сборная Финлиндии считает, что были нарушены принципы честной борьбы.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в России оценили неудачи лыжницы Дарьи Непряевой на ОИ.