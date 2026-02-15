Размер шрифта
Театр Михалкова провел закрытый показ спектакля с Ефремовым

В Москве прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей» с Ефремовым
Валерий Левитин/РИА Новости

В Москве состоялся первый закрытый показ спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Мероприятие посетили Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев, Светлана Тома. Перед началом спектакля Михалков вышел на сцену и произнес речь. Он заранее извинился перед зрителями за то, что будет вносить правки по ходу постановки.

«Это не неуважение к вам, а необходимость, потому что это первый показ на зрителей», — поделился режиссер.

Премьерные показы спектакля «Без свидетелей» пройдут в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова 25 и 26 марта.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. 4 сентября актер официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12».

Ранее Михалков раскритиковал актерскую игру Ефремова.
 
