Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Макрон встретится с Моди на форуме по ИИ

Макрон встретится с Моди в рамках укрепления связей в сфере технологий и обороны
Pascal Rossignol/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact) и встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках укрепления сотрудничества двух стран. Об этом пишет Bloomberg.

По информации министерства иностранных дел Индии, Макрон вошел в число политиков, которые примут участие в саммите, начинающемся в Дели 16 февраля. В официальном расписании французского лидера также запланирована встреча с Моди, отмечает агентство.

Визит Макрона состоится на фоне расширения стратегических связей Индии. На прошлой неделе власти страны одобрили закупку вооружений на сумму $40 млрд, включая 114 французских истребителей и ракет, передает Bloomberg. В число закупок, призванных модернизировать индийские военно-воздушные силы, войдут истребители Rafale и сотни крылатых ракет SCALP.

До этого источник сообщал, что Индия не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ примет участие в саммите по ИИ, который состоится в Индии.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!