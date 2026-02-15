Макрон встретится с Моди на форуме по ИИ

Макрон встретится с Моди в рамках укрепления связей в сфере технологий и обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact) и встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках укрепления сотрудничества двух стран. Об этом пишет Bloomberg.

По информации министерства иностранных дел Индии, Макрон вошел в число политиков, которые примут участие в саммите, начинающемся в Дели 16 февраля. В официальном расписании французского лидера также запланирована встреча с Моди, отмечает агентство.

Визит Макрона состоится на фоне расширения стратегических связей Индии. На прошлой неделе власти страны одобрили закупку вооружений на сумму $40 млрд, включая 114 французских истребителей и ракет, передает Bloomberg. В число закупок, призванных модернизировать индийские военно-воздушные силы, войдут истребители Rafale и сотни крылатых ракет SCALP.

До этого источник сообщал, что Индия не согласилась на сделку с Россией по лицензионному производству истребителей четвертого поколения Су-35 из-за возможности получить более совершенный Су-57.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ примет участие в саммите по ИИ, который состоится в Индии.