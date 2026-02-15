«Ангелы в белых халатах»: как выглядели медсестры в СССР

15 февраля отмечается Международный день операционной медицинской сестры. Хотя при разговорах о советской медицине на ум сразу приходит образ врача, за каждым спасенным пациентом и успешной операцией стоят медицинские сестры, составлявшие костяк системы здравоохранения. Их труд, часто незаметный и недооцененный, был фундаментом, на котором держалась вся советская медицина.

Первые сестры милосердия в России появились в XIX веке. В 1919 году советская власть учредила курсы «красных сестер», а в 1927 году правительство утвердило «Положение о медицинских сестрах», впервые закрепив их статус и обязанности. К 1930-м годам в СССР сложилась единая система подготовки среднего медперсонала.

Великая Отечественная война стала переломным моментом: только за первые полгода Красный Крест подготовил около 106 тысяч медсестер и 100 тысяч санитарных дружинниц. На фронте и в тыловых госпиталях работали более полумиллиона представителей среднего медперсонала, значительную часть которых составляли медсестры. Десятки из них получили звание Героя Советского Союза, а 46 — медаль Флоренс Найтингейл за храбрость.

После Победы жизнь медсестры уже не выглядела как непрерывный подвиг, но осталась такой же тяжелой. Советская система здравоохранения стремительно росла и требовала огромного числа специалистов.

