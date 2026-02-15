Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Междусобойчик»: в Совфеде жестко оценили Мюнхенскую конференцию

Сенатор Косачев назвал Мюнхенскую конференцию междусобойчиком
Armando Franca/AP

Проходящая в Мюнхене конференция по безопасности в этом году оказалась лишенной реального смысла и превратилась в «междусобойчик». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. <...> лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик «коалиции желающих» войны. Что характерно — в Германии, в стране невыученных уроков», — заявил он.

Сенатор заявил, что мероприятие не принесло добавленной стоимости и свелось к обсуждению вопросов вооружения и усиления военного потенциала Европы. По его оценке, участники говорили о необходимости становиться самостоятельной силой и готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией.

Косачев отметил, что одновременно на конференции обсуждались шаги, которые, по мнению ее участников, могли бы способствовать победе Украины. Он добавил, что считает подобные настроения тревожными и полагает, что сторонники жесткой линии в Европе занимают доминирующие позиции.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как не разговаривают даже с противниками.

Ранее Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!