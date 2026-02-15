Проходящая в Мюнхене конференция по безопасности в этом году оказалась лишенной реального смысла и превратилась в «междусобойчик». Такое мнение выразил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Мюнхенская конференция по безопасности в этом году оказалась абсолютно бессмысленной. <...> лишенной какой-либо добавленной стоимости. Получился не более чем междусобойчик «коалиции желающих» войны. Что характерно — в Германии, в стране невыученных уроков», — заявил он.

Сенатор заявил, что мероприятие не принесло добавленной стоимости и свелось к обсуждению вопросов вооружения и усиления военного потенциала Европы. По его оценке, участники говорили о необходимости становиться самостоятельной силой и готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией.

Косачев отметил, что одновременно на конференции обсуждались шаги, которые, по мнению ее участников, могли бы способствовать победе Украины. Он добавил, что считает подобные настроения тревожными и полагает, что сторонники жесткой линии в Европе занимают доминирующие позиции.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как не разговаривают даже с противниками.

Ранее Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США.