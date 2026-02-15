Размер шрифта
Ссора из-за собаки закончилась стрельбой в Ленобласти

В Ленобласти ссора из-за собаки обернулась стрельбой
В Ленинградской области конфликт из-за собаки обернулся стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля в деревне Старая Всеволожского района — 40-летний мужчина зашел в дом на 2-й Баррикадной улице и поссорился там с женщиной из-за ее собаки. Покинув здание, он несколько раз выстрелил из травматического оружия по окнам — четыре из них оказались повреждены.

О случившемся сообщили в полицию. Прибывший наряд задержал подозреваемого, оказалось, что мужчина пьян. Возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 1 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

До этого юношу задержали за стрельбу по людям из окна жилого дома в Петербурге. Кроме того, он бросал в прохожих петарды.

Ранее в Сергиевом Посаде местный житель устроил стрельбу из квартиры по прохожим.
 
