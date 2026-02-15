Размер шрифта
Открытки на Масленицу – 2026: 70 ярких картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Масленицей для семьи, друзей, коллег и партнеров
Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

16 февраля начинается самый вкусный праздник года — Масленица. Он продлится целую неделю и завершится 22 февраля, в Прощеное воскресенье. Порадуйте себя вкусными блинами с разными начинками, а родственников и друзей поздравьте яркой картинкой и теплым пожеланием. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Масленицей, которые можно скачать и отправить в мессенджере родным и близким.

История названия праздника Масленица и когда ее отмечаютКак провести Масленицу — 2026

30 красивых открыток на Масленицу — 2026

Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы поздравить всех друзей и знакомых.

Поздравления с Масленицей — 2026

Для родственников

  • С Масленицей, дорогие! Пусть в доме будет столько же света, сколько в первых весенних лучах солнца!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть у нас будет больше поводов собираться вместе!

  • Пусть блины будут пышными, а жизнь — богатой на хорошие события. С Масленицей!

  • Пусть Масленица принесет счастье и благополучие в дом! С праздником, родные!

  • С Масленицей! Пусть праздник подарит еще больше поводов для встреч и улыбок!

  • С Масленицей! Желаю счастья и благополучия! Спасибо за то, что вы рядом!

  • Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы все блины сегодня получились румяными, а съесть их можно было за душевным разговором!

  • Родные мои, с Масленицей! Пусть каждый день будет сытным и радостным!

  • Спасибо за то тепло, что вы мне дарите каждый день! С Масленицей вас! Пусть этот праздник принесет мир и благополучие!

  • С Масленицей! Пусть в нашем доме всегда будет много смеха и поводов для радости!

Поздравления для друзей

  • С Масленицей! Желаю, чтобы весна ворвалась в твою жизнь и принесла много счастья!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть жизнь будет такой же щедрой, как праздничный стол!

  • С Масленицей! Пусть этот праздник подарит нам много поводов для встреч!

  • С Масленицей! Пусть всегда будут деньги на икру к блинам!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть все задуманное сбывается!

  • С Масленицей, друзья! Пусть весь будет сытным и щедрым, как эта неделя!

  • С Масленицей! Пусть каждый съеденный блин станет символом удачи и исполнения желаний!

  • Поздравляю с Масленицей! Желаю мира и тепла в вашем доме!

  • С Масленицей! Пусть праздничная неделя станет началом светлой полосы в жизни!

  • С Масленицей! Вкусных блинов и хорошего настроения!

Поздравления для коллег и партнеров

  • С Масленицей, коллеги! Пусть в доме будет мир, а в душе — радость!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть в делах сопутствует успех!

  • С Масленицей! Пусть вместе с зимой уйдут усталость и трудности!

  • С Масленицей! Щедрых премий и хорошего настроения!

  • С теплым праздником Масленицы! Весеннего настроения и боевого настроя!

  • Поздравляю с началом Масленицы! Желаю успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть в делах будет порядок, на столе — блины с икрой, а в доме — уют и спокойствие.

  • С Масленицей, коллеги! Пусть эта неделя откроет для нас период побед!

  • С Масленицей! Пусть весь год будет богатым и щедрым на успех!

  • Поздравляю с Масленицей! Пусть жизнь будет сладкой, как мед, и горячей, как свежий блин!

Короткие поздравления для СМС

  • Румяных блинов и солнечных дней! С Масленицей!

  • С началом Масленичной недели! Пусть все идет как по маслу!

  • С Масленицей! Весны в сердце и солнца каждый день!

  • Вкусных и румяных тебе блинов! С Масленицей!

  • С Масленицей! Пусть жизнь будет сладкой!

  • С Масленицей! Пусть заботы тают, как снег за окном!

  • Пусть солнце светит ярче! С Масленицей!

  • С Масленицей! Пусть дома будет тепло и уют!

  • С Масленицей! До весны совсем немного!

  • С Масленицей! Веселой и сытной недели!

История названия праздника Масленица и когда ее отмечают

История праздника Масленица уходит в древнеязыческие обряды. Этот праздник издавна означал проводы зимы и встречу весны. Чтобы «прогнать холода», издавна проводили специальные ритуалы.

С приходом христианства Масленица стала отмечаться как подготовка к Великому посту. Она всегда начинается за неделю до поста и в церковном календаре носит название Сырной седмицы. Ежегодно даты Масленицы меняются, так как зависят от даты Пасхи. Но неизменно праздник выпадает на конец зимы или начало весны.

С 16 по 22 февраля
пройдет Масленичная неделя в 2026 году

Как провести Масленицу — 2026

Так как Масленицу начали отмечать давно, праздник оброс специфическими традициями. Некоторые из них уже не соблюдаются, другие — прочно вошли в нашу жизнь.

В масленичную неделю не забудьте:

  • Приготовить блины. Вообще это блюдо можно есть каждый день, но особенно блины ценны в среду (Лакомку) и пятницу. Чтобы было вкуснее, придумайте разные начинки. Поставьте на праздничный стол мед, икру, сгущенку, сметану или варенье.

  • Принять участие в гуляньях. В Масленицу в парках, на площадях городов и поселках устраивают фестивали и народные гулянья. Можно принять участие в играх и конкурсах, послушать песни, посетить мастер-классы.

  • Сходить в гости или пригласить к себе гостей. Какой праздник без близких? Угостите блинами родных и друзей.

  • Смастерить чучело Масленицы. Можно своими руками сделать чучело Масленицы, в сети вы легко найдете видеоинструкции. Привлеките к этому занятию детей и других членов семьи. Сжечь символическое чучело можно на дачном участке, если он у вас есть.

  • Попросить прощения у близких. В 2026 году Прощеное воскресенье выпадает на 22 февраля. Это отличная возможность извиниться перед родными и близкими и наладить отношения.
 
