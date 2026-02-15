В Совфеде иронично отреагировали на общение Рютте с украинским псом Патроном

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале иронично отреагировал на слова генсека НАТО Марко Рютте о том, что украинский пес Патрон, с которым он встретился в начале февраля, сообщил о том, что Киев «никогда не сдастся».

«У вечно и беспричинно смеющегося генсека НАТО Рютте есть точная информация от украинского пса Патрона, что «Украина никогда не сдастся». Он это увидел в глазах пса и рассказал это в виде шутки, но не совсем шутки, на Мюнхенской конференции», — написал Пушков.

По его оценке, «шутка не удалась», а сидевший рядом президент Владимир Зеленский лишь «кисло улыбался». Зато теперь известно, откуда Рютте черпает убежденность в «победе» Украины, иронично отметил сенатор.

До этого Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал об общении с псом Патроном. Он сообщил, что «посмотрел псу Патрону в глаза», и тот сказал, «что мы никогда не сдадимся». Генсек встретился с животным в начале февраля в Черниговской области во второй день визита на Украину. Рютте сопровождал глава МИД республики Андрей Сибига.

Патрон — собака породы джек-рассел-терьер. Его хозяин, майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ильев обучил питомца работе пиротехника. За время службы пес обнаружил сотни взрывоопасных предметов.

Ранее Рютте заявил, что НАТО выиграет потенциальную войну с Россией.