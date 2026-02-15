Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Совфеде иронично отреагировали на общение Рютте с украинским псом Патроном

Пушков иронично отреагировал на общение Рютте с украинским псом Патроном
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале иронично отреагировал на слова генсека НАТО Марко Рютте о том, что украинский пес Патрон, с которым он встретился в начале февраля, сообщил о том, что Киев «никогда не сдастся».

«У вечно и беспричинно смеющегося генсека НАТО Рютте есть точная информация от украинского пса Патрона, что «Украина никогда не сдастся». Он это увидел в глазах пса и рассказал это в виде шутки, но не совсем шутки, на Мюнхенской конференции», — написал Пушков.

По его оценке, «шутка не удалась», а сидевший рядом президент Владимир Зеленский лишь «кисло улыбался». Зато теперь известно, откуда Рютте черпает убежденность в «победе» Украины, иронично отметил сенатор.

До этого Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал об общении с псом Патроном. Он сообщил, что «посмотрел псу Патрону в глаза», и тот сказал, «что мы никогда не сдадимся». Генсек встретился с животным в начале февраля в Черниговской области во второй день визита на Украину. Рютте сопровождал глава МИД республики Андрей Сибига.

Патрон — собака породы джек-рассел-терьер. Его хозяин, майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ильев обучил питомца работе пиротехника. За время службы пес обнаружил сотни взрывоопасных предметов.

Ранее Рютте заявил, что НАТО выиграет потенциальную войну с Россией.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!