Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россияне вошли в число скрывающихся на Бали беглых преступников

Генпрокуратура Индонезии сообщила о сбежавших на Бали преступниках из России
Shutterstock/FOTODOM

Индонезийский остров Бали стал убежищем для преступников из многих стран, в том числе выходцев из России. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральной прокуратуре Индонезии.

По словам представителя ведомства, Бали «сейчас уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжкими преступлениями», в том числе российских граждан.

В Генпрокуратуре Индонезии подчеркнули, что намерены предотвратить превращение курортного острова в «тихую гавань» для уклоняющихся от уголовной ответственности правонарушителей.

«Нельзя допустить, чтобы однажды они могли спокойно и незаметно прибывать и скрываться на территории Индонезии», — заявили в ведомстве.

По словам российского посла в Индонезии Сергея Толченова, сейчас на Бали и расположенных поблизости некрупных островах проживают около 35 граждан РФ. Дипломат добавил, что Россия со своей стороны готова работать над отменой визового режима с Индонезией, но этот вопрос пока не перешел в практическую плоскость.

Ранее российский турист пожаловался на плохое отношение жителей Бали.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!