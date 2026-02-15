Россияне вошли в число скрывающихся на Бали беглых преступников

Генпрокуратура Индонезии сообщила о сбежавших на Бали преступниках из России

Индонезийский остров Бали стал убежищем для преступников из многих стран, в том числе выходцев из России. Об этом РИА Новости сообщили в Генеральной прокуратуре Индонезии.

По словам представителя ведомства, Бали «сейчас уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжкими преступлениями», в том числе российских граждан.

В Генпрокуратуре Индонезии подчеркнули, что намерены предотвратить превращение курортного острова в «тихую гавань» для уклоняющихся от уголовной ответственности правонарушителей.

«Нельзя допустить, чтобы однажды они могли спокойно и незаметно прибывать и скрываться на территории Индонезии», — заявили в ведомстве.

По словам российского посла в Индонезии Сергея Толченова, сейчас на Бали и расположенных поблизости некрупных островах проживают около 35 граждан РФ. Дипломат добавил, что Россия со своей стороны готова работать над отменой визового режима с Индонезией, но этот вопрос пока не перешел в практическую плоскость.

