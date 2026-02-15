Размер шрифта
ФАБ-3000 снесла пятиэтажную казарму ВСУ в Константиновке

ФАБ-3000 оставила от пятиэтажной казармы ВСУ в Константиновке одну стену

Мощный удар фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) разрушил пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в населенном пункте Константиновка. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Здание казармы использовалось для размещения украинских военных. После удара от него осталась лишь стена — масштаб разрушений зафиксировал дрон-разведчик.

Несколькими днями ранее российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ, рассказали в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня чешского производства RM-70 Vampire, которая обстреливала Белгородскую область. Установка располагалась в Харьковской области и оттуда наносила удары по российской территории.

Ранее Зеленский признал уничтожение ВС РФ производственной линии ракет «Фламинго».
 
