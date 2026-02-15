Мощный удар фугасной авиабомбы (ФАБ-3000) разрушил пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в населенном пункте Константиновка. Видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Здание казармы использовалось для размещения украинских военных. После удара от него осталась лишь стена — масштаб разрушений зафиксировал дрон-разведчик.
Несколькими днями ранее российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ, рассказали в Минобороны РФ.
До этого стало известно, что российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня чешского производства RM-70 Vampire, которая обстреливала Белгородскую область. Установка располагалась в Харьковской области и оттуда наносила удары по российской территории.
Ранее Зеленский признал уничтожение ВС РФ производственной линии ракет «Фламинго».