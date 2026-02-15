Размер шрифта
Билан взял кредит на покупку дома мечты

Певец Дима Билан купил дом у реки в кредит
«Газета.Ru»

Певец Дима Билан рассказал на пресс-подходе в рамках шоу «Я просто люблю тебя», что исполнил свою мечту и приобрел дом у реки. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Река, понимаете? Она прям на заднем дворе, и в ней можно ловить рыбу», — поделился артист.

Шоу «Я просто люблю тебя» состоялось 13–15 февраля на «Live Арена».

По словам Билана, ему пришлось выставить на продажу два дома и взять кредит для своего особняка мечты. Артист поделился, что также обустроил в своем новом жилье бассейн. Певец восстанавливается в нем после выступлений.

В 2023 году Билан купил квартиру напротив Кремля.

«Это отреставрированный элитный дом на Поварской улице с подземным паркингом, с высокими потолками, с большими окнами, с полностью современной качественной элитной начинкой и очень красивым фасадом и фасадным освещением», — отмечала в разговоре с «Пятым каналом» риелтор Наталия Багма.

Ранее девушке сделали предложение руки и сердца на концерте Димы Билана.
 
