Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться

Патриарх Кирилл: нельзя молиться об увеличении зарплаты или повышении на работе
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение рассказал, о чем нельзя молиться. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Патриарх уточнил, что речь идет об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также таких просьбах, как помоги купить дом, машину и съездить в отпуск.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить. <…> На такие просьбы небо не отвечает», — сказал священнослужитель.

Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил патриарх.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что дает человеку вера в Бога. По словам главы РПЦ, она способна наполнить жизнь смыслом и ценностью, в тяжелые времена дать крепкую опору и духовную поддержку, которую ищет любой из нас, в особенности молодежь.

15 февраля Русская православная церковь отмечает один из 12 главных, двунадесятых праздников — Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению Богородицей и ее супругом Иосифом младенца Христа в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о самом благоприятном периоде для РПЦ.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!