Патриарх Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться

Патриарх Кирилл: нельзя молиться об увеличении зарплаты или повышении на работе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение рассказал, о чем нельзя молиться. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что нельзя просить у Бога материальные блага. Патриарх уточнил, что речь идет об увеличении зарплаты, повышении в должности, а также таких просьбах, как помоги купить дом, машину и съездить в отпуск.

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить. <…> На такие просьбы небо не отвечает», — сказал священнослужитель.

Он добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил патриарх.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что дает человеку вера в Бога. По словам главы РПЦ, она способна наполнить жизнь смыслом и ценностью, в тяжелые времена дать крепкую опору и духовную поддержку, которую ищет любой из нас, в особенности молодежь.

15 февраля Русская православная церковь отмечает один из 12 главных, двунадесятых праздников — Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению Богородицей и ее супругом Иосифом младенца Христа в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

