Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Сийярто раскрыл, чем грозит приход к власти венгерской оппозиции

Сийярто: венгерская оппозиция пустит Украину в ЕС и втянет страну в войну с РФ
Bernadett Szabo/Reuters

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» в случае прихода к власти пустит Украину в Евросоюз, отдаст Киеву деньги венгерских налогоплательщиков и втянет страну в конфликт с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Конечно, все знают, чего ожидать от «Тисы» <…> Наш ответ: никогда!» — написал министр.

Сийярто подчеркнул, что нынешнее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не допустит такого исхода событий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время получения премии имени Эвальда фон Кляйста на Мюнхенской конференции по безопасности нахамил Орбану. Он упомянул его как некоего Виктора, когда выражал благодарность западным союзникам Киева и говорил, что этот человек «мотивирует Европу становиться лучше, чтобы не быть на него похожим». По словам Зеленского, Виктор, о котором он говорит и которого все знают, «как будто забыл о значении слова стыд».

Орбан не раз подчеркивал, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Глава венгерского правительства отмечал, что оскорбления со стороны Зеленского «помогут венграм более ясно видеть ситуацию».

Ранее Захарова высказалась об оскорблениях Зеленского в адрес Орбана.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!