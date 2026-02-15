Сийярто: венгерская оппозиция пустит Украину в ЕС и втянет страну в войну с РФ

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» в случае прихода к власти пустит Украину в Евросоюз, отдаст Киеву деньги венгерских налогоплательщиков и втянет страну в конфликт с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Конечно, все знают, чего ожидать от «Тисы» <…> Наш ответ: никогда!» — написал министр.

Сийярто подчеркнул, что нынешнее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном не допустит такого исхода событий.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время получения премии имени Эвальда фон Кляйста на Мюнхенской конференции по безопасности нахамил Орбану. Он упомянул его как некоего Виктора, когда выражал благодарность западным союзникам Киева и говорил, что этот человек «мотивирует Европу становиться лучше, чтобы не быть на него похожим». По словам Зеленского, Виктор, о котором он говорит и которого все знают, «как будто забыл о значении слова стыд».

Орбан не раз подчеркивал, что перспективы вступления Украины в Евросоюз остаются нереалистичными. Глава венгерского правительства отмечал, что оскорбления со стороны Зеленского «помогут венграм более ясно видеть ситуацию».

