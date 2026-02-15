Четыре человека оказались в больнице после того, как Porsche перевернулся в Петербурге

78.ru: в Петербурге четыре человека пострадали в аварии с Porsche

В Петербурге перевернулся автомобиль Porsche Cayenn, пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 февраля. Предварительно, 18-летний водитель машины отмечал вместе со своими друзьями-ровесниками день рождения.

Во время поездки молодых людей по городу дорожные полицейские пытались остановить иномарку на набережной канала Грибоедова, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время погони юноша не справился с управлением и въехал в ограду Летнего сада — автомобиль перевернулся.

После случившегося шофер отказался от медосвидетельствования. Два юноши и две девушки, включая несовершеннолетнюю, попали в Мариинскую больницу с травмами средней степени тяжести. Отмечается, что одного из пострадавших поместили в реанимацию.

