Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Четыре человека оказались в больнице после того, как Porsche перевернулся в Петербурге

78.ru: в Петербурге четыре человека пострадали в аварии с Porsche
Telegram-канал «Дорожный инспектор»

В Петербурге перевернулся автомобиль Porsche Cayenn, пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 февраля. Предварительно, 18-летний водитель машины отмечал вместе со своими друзьями-ровесниками день рождения.

Во время поездки молодых людей по городу дорожные полицейские пытались остановить иномарку на набережной канала Грибоедова, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время погони юноша не справился с управлением и въехал в ограду Летнего сада — автомобиль перевернулся.

После случившегося шофер отказался от медосвидетельствования. Два юноши и две девушки, включая несовершеннолетнюю, попали в Мариинскую больницу с травмами средней степени тяжести. Отмечается, что одного из пострадавших поместили в реанимацию.

Ранее троллейбус влетел в столб после столкновения с иномаркой в Энгельсе.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!