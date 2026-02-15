Размер шрифта
Газета New York Times посвятила страницу падению Малинина на Олимпиаде

Газета New York Times посвятила страницу неудачному выступлению Малинина на ОИ
Американская газета New York Times после произвольных программ мужчин-одиночников на зимних Олимпийских играх — 2026 посвятила целую страницу неудаче американца Ильи Малинина.

На странице опубликована фотография его падения в произвольном прокате, а заголовок гласит «Падение Бога четверных».

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

В составе сборной США фигурист выиграл командный турнир Олимпиады, откатав две программы.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Ранее фанаты обвинили американский телеканал в провале Малинина на ОИ-2026.
 
