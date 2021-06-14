Путин заявил, что Россия не ведет войну в киберпространстве против НАТО

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Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео) Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
«Россия 24»

Россия не ведет кибервойну против НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Если бы мы хотели это делать… НАТО сказало, что считает киберпространство сферой боевых действий, и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого», — заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия не желает ни милитаризации космоса, ни киберпространства, указав, что Россия неоднократно предлагала договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, но Вашингтон отказывался.

При этом президент выразил обеспокоенность относительно кибердеятельности НАТО. По его словам, то, чего опасаются в Соединенных Штатах, может быть опасностью и для России.

«Нас в чем только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, ‒ тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это», — заявил Путин.

Путин и журналист NBC Кир Симмонс обсудили недавние кибератаки на США, и собеседник российского президента упомянул, что «есть огромное количество доказательств, и определенные кибератаки, которые, видимо, были спонсированы государством». Российский лидер, в свою очередь, отметил, что такие заявления бездоказательны.

«Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, — а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?» — ответил Путин.

Президент считает, что России и США проще всего было бы «сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве» и напомнил, что российская сторона предлагала подобные переговоры Бараку Обаме.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует приравнять нападения на спутники стран-членов к атаке на сам альянс.