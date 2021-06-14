Путин заявил, что Россия не ведет войну в киберпространстве против НАТО

Россия не ведет кибервойну против НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Если бы мы хотели это делать… НАТО сказало, что считает киберпространство сферой боевых действий, и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого», — заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия не желает ни милитаризации космоса, ни киберпространства, указав, что Россия неоднократно предлагала договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, но Вашингтон отказывался.

При этом президент выразил обеспокоенность относительно кибердеятельности НАТО. По его словам, то, чего опасаются в Соединенных Штатах, может быть опасностью и для России.

«Нас в чем только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, ‒ тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это», — заявил Путин.

Путин и журналист NBC Кир Симмонс обсудили недавние кибератаки на США, и собеседник российского президента упомянул, что «есть огромное количество доказательств, и определенные кибератаки, которые, видимо, были спонсированы государством». Российский лидер, в свою очередь, отметил, что такие заявления бездоказательны.

«Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, — а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?» — ответил Путин.

Президент считает, что России и США проще всего было бы «сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве» и напомнил, что российская сторона предлагала подобные переговоры Бараку Обаме.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует приравнять нападения на спутники стран-членов к атаке на сам альянс.