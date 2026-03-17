Актера Ершова из «Следствия ведут знатоки» похоронят рядом с женой

Прощание с актером Владимиром Ершовым состоится в Театре на Бронной 18 марта

Церемония прощания с заслуженным артистом России Владимиром Ершовым состоится 18 марта в Театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов.

Он уточнил, что церемония начнется в 10:30 московскому времени. После актера кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Екатериной Дуровой и близким другом Львом Дуровым.

О смерти заслуженного артиста России стало известно 15 марта. Он скончался в возрасте 68 лет. Сын Иван сообщил, что причиной ухода стал инсульт.

Владимир Ершов с 1984 года работал в Театре на Малой Бронной. Он сыграл главные роли во многих известных спектаклях, в том числе в «Дон Жуане», «Женитьбе», «Капитанской дочке», «Золушке» и других. Наибольшую популярность обрел благодаря ролям в сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Живой Пушкин». Артист работал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Константин Богомолов, Сергей Голомазов и Александр Молочников.

