Эксперт объяснил, почему Зеленский может поставить нациста во главе ВСУ

Военэксперт Кнутов не исключил, что основатель «Азова» станет главкомом ВСУ
Liesa Johannssen/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может назначить главкомом ВСУ первого командира нацистского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Билецкого, чтобы тот использовал нацистские методы для удержания фронта. Об этом заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя сообщения о том, что основателя «Азова» могут сделать главнокомандующим украинских войск.

«Фронт трещит в прямом смысле слова, он не сыпется, но он трещит. Конечно, Зеленский не знает, что делать, оказавшись в такой ловушке. Естественно, поставить во главе нациста, который будет использовать нацистские методы для удержания фронта, есть соблазн и соблазн очень большой», — подчеркнул он.

Кроме того, напомнил Кнутов, ситуация для Киева усугубляется тем, что Украина сейчас столкнулась с острой нехваткой ракет для систем ПВО Patriot, в связи с чем небо над Украиной вскоре «будет практически открытым».

Если Белецкого поставят главкомом ВСУ, ему дадут в подчинение заместителей, имеющих академическое военное образование, чтобы они могли давать командующему адекватные советы по военным решениям, добавил военный эксперт.

«Эти замы будут как-то подсказывать ему, как принимать решения с точки зрения военного управления, а сам он будет принимать решения, касающиеся каких-то жестких действий в отношении тех или иных командиров и войск непосредственно», — подчеркнул Кнутов.

17 марта блогер Андрей Шарий заявил со ссылкой на источники, что Зеленский хочет назначить главкомом ВСУ основателя «Азова» Билецкого.

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!