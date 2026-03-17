Стали известны детали сделки о покупке Таиландом российской нефти

Сделка о поставках в Таиланд российской нефти находится в стадии подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в энергетической сфере королевства.

«Сделка по российской нефти уже находится в стадии подготовки» — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан рассказал, что страна готова начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

